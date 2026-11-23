Sexy X-Mas: Die heißesten Weihnachtsfilme aller Zeiten
Die Weihnachtszeit bringt nicht nur Kerzenschein und Plätzchenduft mit sich, sondern auch eine Prise Romantik und Leidenschaft. Wenn du nach Filmen suchst, die das festliche Flair mit einer ordentlichen Portion Erotik kombinieren, bist du hier genau richtig.
Hier ist unsere Liste der sexiest Weihnachtsfilme, die für prickelnde Festtagsmomente sorgen.
„Bad Santa“ (2003): In dieser schrägen Komödie schlüpft Billy Bob Thornton in die Rolle eines raubeinigen Kaufhaus-Weihnachtsmanns, der alles andere als traditionell ist. Mit schwarzem Humor und unkonventionellem Charme sorgt der Film für einen erfrischend anderen Blick auf die festliche Jahreszeit. Zu sehen auf Google Play
„Dirty Office Party“ (2016): Die Büro-Weihnachtsfeier gerät außer Kontrolle, als eine Gruppe von Kolleg:innen versucht, die ultimative Party zu schmeißen. Mit einer Mischung aus Chaos und frechen Momenten ist dieser Film perfekt für alle, die nach einer unkonventionellen Weihnachtsunterhaltung suchen. Zu sehen auf Netflix und Amazon Prime Video.
„Urlaub mit Hindernissen“ (2006): Eine Urlaubsreise nimmt unerwartete Wendungen, als zwei Fremde in einem abgelegenen Ferienhaus stranden. Mit sinnlichen Momenten und einer festlichen Kulisse ist dieser Film perfekt für alle, die nach einer romantischen Flucht während der Feiertage suchen. Zu sehen auf Amazon Prime Video.
„Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück“ (2001): Single zu Weihnachten? Anstatt in Ersamkeit zu ergehen, genießt Bridget Jones (Renee Zellweger) das Leben – oder versucht es zumindest. Da dürfen heiße Infights mit Hugh Grant und Colin Firth natürlich nicht fehlen! Sympathische Balance aus Humor, Romantik und Seyyness. Zu sehen auf Amazon Prime Video.
„Eyes Wide Shut“ (1999): Stanley Kubricks Meisterwerk erkundet die dunklen Seiten der Festtagszeit in einem sinnlichen und mysteriösen Drama. Mit Tom Cruise und Nicole Kidman in den Hauptrollen bietet der Film eine faszinierende und erotische Reise durch die geheimnisvolle Seite der Feiertage. Zu sehen auf Amazon Prime Video.
„Tatsächlich ... Liebe“ (2003): Eine romantische, aber auch sexy Komödie, die mehrere Liebesgeschichten während der Weihnachtszeit miteinander verwebt. Mit einem Star-Ensemble und herzerwärmenden Momenten ist dieser Film ein Klassiker, der die festliche Jahreszeit mit Romantik und Humor würzt. Zu sehen auf Amazon Prime Video.
„Batmans Rückkehr“ (1992): Es ist Weihnachtszeit in Gotham City. Dass Batman aber die Flügel nicht gefrieren, dafür sorgt sexy Catwoman im knallengen Latextkostüm und verfüherisch schwingender Peitsche. Statt Geschenke gibt's hier jeder Menge Erotikfunken! Zu sehen auf Amazon Prime Video.
„Tuesday, After Christmas“ (2010): Ein rumänisches Drama, das die Komplexität von Liebe und Beziehungen während der Weihnachtszeit erkundet. Mit scharfsinniger Intensität und sinnlichen Momenten bietet dieser Film eine unkonventionelle Perspektive auf die Festtagszeit. Ist derzeit nut auf DVD erhältlich.
Hinweis: Die Produkt-Links, die zu Amazon führen, sind Affiliate-Links. Wenn du auf einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht!