Sinnliche Weihnachten? Jo, eh. Aber wieso nicht auch mal (vorsichtig) erotische Weihnachten? Unsere Filmtitel machen's möglich.

Die Weihnachtszeit bringt nicht nur Kerzenschein und Plätzchenduft mit sich, sondern auch eine Prise Romantik und Leidenschaft. Wenn du nach Filmen suchst, die das festliche Flair mit einer ordentlichen Portion Erotik kombinieren, bist du hier genau richtig. Hier ist unsere Liste der sexiest Weihnachtsfilme, die für prickelnde Festtagsmomente sorgen.