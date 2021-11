Mrs. Santa Claus (1996)

Hinter jedem starken Mann steht eine noch stärkere Frau – das ist auch am Nordpol nicht anders. Eines Tages beschließt aber Mrs. Santa Claus, also die stets unterstützende Ehegattin vom Weihnachtsmann, dass es reicht: Sie will nicht immer im Schatten ihres übermächtigen Mannes stehen! Zeit, selbst die Welt zu erobern und vor allem, diese auch kennenzulernen ...

Mit einer wie immer überaus bezaubernden Angela Lansbury erzählt dieses Musical mit sehr leicht verdaulichem Feminismus-Touch die Geschichte einer Frau, die ihren eigenen Wert erkennt und mit ihrem Charme die ganze Menschheit (und das Publikum) in Verzücken versetzt. Humorvoll, picksüß, herzerwärmend – genau das, was man in der kalten Jahreszeit braucht.

