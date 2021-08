"The 15:17 to Paris" auf Amazon Prime: Terror im Zug

Eine ungewöhnliche Entscheidung

Und nun zur anfangs erwähnten „ungewöhnliche Entscheidung“. Bei den Hauptfiguren handelt es sich nicht etwa um Schauspieler, sondern die drei Männer verkörpern tatsächlich sich selbst.

Authentischer geht es wohl nicht - und dennoch liegt in dieser Rollenwahl zugleich die Schwäche des Films: Eastwood lässt seine drei echten Protagonisten Situationen, die sie so oder so ähnlich erlebt haben, einfach noch einmal durchspielen, obwohl sie keine professionellen Akteure sind.

Wir begleiten die Freunde langmächtig auf ihrer Europa-Tour und müssen auf dem Trip durch diverse Hauptstädte ein Sightseeing-Programm mit Postkartenmotiven absolvieren. Zugleich werden wir mit der Information versorgt, dass sie die Nacht vor dem großen Ereignis fast durchgemacht haben und ziemlich verkatert aufgewacht sind.

All das bietet keinen echten Mehrwert und trägt nur zur künstlichen Verlängerung des Films bei. Eastwood scheint das auch selber zu ahnen, denn warum sonst schneidet er im ersten Filmdrittel in die Vorgeschichte immer wieder kurze Szenen vom Beginn des versuchten Attentats hinein? Das wirkt, als wollte er seine Zuseher bei Laune halten, indem er ihnen zeigt, was dann später auf sie wartet, falls sie genügend Geduld aufbringen, die erste Stunde zu überstehen.