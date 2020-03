"Tully": Eine Nacht-Nanny bringt Licht ins Leben

Ein Mutterleben am Belastungslimit

Mit Anfang 40 hat Marlo (Theron) ihre wilde Zeit hinter sich gelassen und lebt mit ihrer Familie in einem New Yorker Vorort: Die achtjährige Tochter und vor allem der verhaltensauffällige Sohn halten sie ganz schön auf Trab, während der Ehemann von Haushaltsführung und Kindererziehung nicht viel wissen will. Er geht einem Job nach, der öfters Geschäftsreisen erforderlich macht. Als dann das dritte Kind kommt, ist Marlo Tag und Nacht beschäftigt. Der Schlafentzug verwandelt sich bald in einen ferngesteuerten Zombie. Höchste Zeit, auf das Angebot des reichen Bruders einzugehen und eine sogenannte Night Nanny zu engagieren: die ermöglicht den gestressten Mamas nämlich, nach Einbruch der Dunkelheit endlich wieder durchzuschlafen, falls sie nicht zwischendurch für einen kurzen Babytrunk an der Mutterbrust geweckt werden müssen. Und so steht eines Nachts die wesentlich jüngere Tully (Mackenzie Davis) vor der Tür und erweist sich als patente Freundin, die immer gut aufgelegt ist. Jedes Problem meistert sie, für jede Situation hat sie kluge Ratschläge parat. Tully ist eine echte Bereicherung und große Hilfe für Marlo. Die beiden Frauen werden zu besten Freundinnen und Tully greift immer entscheidender in Marlos Leben ein (wovon auch der Ehemann auf unerwartete Weise profitiert).