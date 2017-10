Viennale: Unsere Filmtipps!

Auf der diesjährigen Viennale sind 300 Filme zu sehen. Wir haben uns durch das Programm geforstet und die interessantesten Spielfilme für euch hinausgesucht.

Festivalerfolge

Es gibt sie, die großen Festivalfilme die auch dieses Jahr wieder auf der Viennale zu sehen sind. Bei diesen Filmen kann man mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sie sowohl künstlerisch anspruchsvoll, als auch zugänglich für ein nicht Cinephiles Publikum sind.

Unsere Highlights:

"Nelyubov"

Andrey Zvyganitsev

Russland

Der russische Regisseur gehört zu den größten Filmemachern unserer Zeit und gewinnt mit beinahe jedem seiner Filme Preise in Cannes oder Venedig. „Nelyubov“ ist ein Ehe-Drama, das vom schwedischen Altmeister Ingmar Bergman inspiriert ist.

„Three Billboards Outside Ebbing Missouri“

Martin Mc Donagh

USA

Der amerikanische Indie-Hit feierte seine Premiere im Wettbewerb von Venedig und galt als einer der Favoriten für den Goldenen Löwen. Die Komödie stammt aus der Feder von „Brügge sehen und sterben“ und „7 Psychos“ Regisseur Martin Mcdonagh.

„The Shape of Water“

Guillermo Del Toro

USA

Der spanische Regisseur konnte mit seinem neuen Fantasydrama den Goldenen Löwen in Venedig gewinnen. Der Spanier ist dafür Bekannt mystische Welten zu kreieren, die mehr als nur schön anzusehen sind.

„L’Atelier“

Laurent Cantet

Frankreich

Der neue Film von Goldene Palmen Gewinner Cantet("Die Klasse") handelt von einem Workshop, in dem sich französische Jugendliche aus verschiedensten Backgrounds näher kennenlernen. Unter der Leitung einer Schriftstellerin sollen sie zusammen einen Roman schreiben.

Für Adrenalienjunkies

Wer nicht nur Lust auf dramatische Momente im Kino hat, sondern auch nach einem Adrenalin-Kick sucht sollte folgende Filme besuchen:

„Ryu San“

Sabu

Japan

Das Drama rund um einen Profikiller überzeugt mit eindringlichen Bildern und pointiertem Humor.

„Good Time“

Safdie Brüder

USA

Ein rasanter Film über einen misslungen Banküberfall. Noch nie war Robert Pattinson so überzeugend wie hier. Ein wilder Ritt durch das nächtliche New York.

„The Nile Hilton Incident“

Tarik Saleh

Schweden

Der Kriminalfilm behandelt einen mysteriösen Mordfall im Nile Hilton Hotel in Kairo kurz vor dem arabischen Frühling.

„Grave“

Julia Ducournau

Frankreich/Belgien

Das französische Horrordrama erzählt in expliziten Bildern die Verwandlung einer Vegetarierin zum Kanibalen.

Für Cinephile

Wer sich in schwerer zugängliche Filme setzen will, die vermutlich nicht in die österreichischen Kinos kommen werden, sollte sich folgende Titel in sein Programmheft notieren:

„La nuit où j’ai nagé“

Damien Manivel, Igarashi Kohei

Frankreich, Japan

Ein Film ohne Untertitel, weil er auch keine braucht. Schweigend spaziert ein kleiner Ausreißer durch die japanische Küstenlandschaft.

„Sexy Durga“

Sanal Kumar Sasidharan

Indien

Ein jugendliches Liebespaar flieht nachts vor den erzürnten Eltern. Was als Roadmovie beginnt, wird schnell zu einem Horrortrip

„La telenovela errante“

Raul Ruiz, Valeria Sarmiento

Chile

Eine fragmentarische Aufarbeitung von chilenischen Telenovelas. Ein Land als Seifenoper in einer Seifenoper in einer Seifenoper

Wir halten euch während dem Fesitval auf dem Laufenden!

Özgür Anil