Westworld: Dritte Staffel kommt fix, aber wohl erst 2020

Schon kurz nach dem Start der zweiten Staffel hat der US-Sender HBO die dritte Staffel von Westworld in Auftrag gegeben. Allerdings werden sich die Fans der rätselhaften Science-Fiction-Serie in Geduld üben müssen. Denn die dritte Staffel wird wohl erst im Jahr 2020 fertig werden. Schon die Pause zwischen der ersten und zweiten Staffel betrug rund 16 Monate, also deutlich länger als das übliche Jahr.

Anspruchsvolle Umsetzung braucht Zeit