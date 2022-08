Ezra Millers weitere Vergehen 2022

Der Einbruch in Vermont ist nicht der einzige Fall, in dem Ezra Miller mit der Polizei in Kontakt kam. Auf Hawaii wurde der "Flash"-Darsteller in diesem Jahr bereits zwei Mal kurzzeitig verhaftet. Einmal hatte er in einer Karaoke-Bar randaliert. Bei einer anderen Gelegenheit soll er eine Frau mit einem Stuhl verletzt haben.

Damit nicht genug: Die Eltern einer 18-Jährigen haben dem ehemaligen Kinderstar vorgeworfen, ihre Tochter zu manipulieren. "Ezra setzt Gewalt, Einschüchterung, Gewaltandrohung, Angst, Paranoia, Wahnvorstellungen und Drogen ein, um die junge Tokata zu beherrschen", heißt es in einem Gerichtsdokument, das die Eltern in North Dakota eingereicht haben.

Der bereits abgedrehte "Flash"-Solofilm aus dem DC Extended Universe soll dennoch 2023 ins Kino kommen.