„21 Gramm“: Melodram-Klassiker auf Netflix

Der Todkranke Paul Rivers ( Sean Penn) wartet auf ein Spenderherz und wird in seinen letzten Wochen von seiner Frau Mary (Charlotte Gainbourg) gepflegt. Um auch nach dem Tod ihres Mannes mit ihm verbunden zu sein, will sie sich von ihm künstlich befruchten lassen. Parallel dazu genießt Christina Peck ( Naomi Watts) ein idyllisches Familienleben mit zwei Töchtern und einem fürsorglichen Ehemann. Alles scheint für sie perfekt zu laufen, doch dann sterben ihre Liebsten bei einem Autounfall. Auch wenn sie zunächst nichts davon erfährt, rettet sie mit ihrer Entscheidung, die Organe ihres Mannes zu spenden, das Leben von Paul. Das tragische Trio wird vom Ex-Sträfling Jack Jordan ( Benicio del Toro) vervollständigt. Jack ist ein gläubiger Christ, der sein altes Leben hinter sich lassen will und sich karitativ engagiert. Als er durch eine Unachtsamkeit am Steuer fast eine ganze Familie auslöscht, beginnt er an der göttlichen Güte zu zweifeln und verfällt wieder in alte Muster.