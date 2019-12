"3 Engel für Charlie": Frauen im Kampf gegen die Männerwelt

Engel und Bosleys

Zunächst bleibt aber die andere Frage, worum es hier eigentlich geht, zu klären. Elena ( Naomi Scott) ist eine Wissenschaftlerin, die eine neue Energiequelle entwickelt hat, doch bei ihren Auftraggebern ist dieser so nutzbringende kleine gezackte Würfel in den falschen Händen und könnte sich in eine tödliche Waffe verwandeln. Daher wendet sich Elena an eine Agentur, deren Agentinnen Sabina (eine burschikose Kristen Stewart mit blondem Kurzhaarschnitt) und Jane (Ella Balinska) ihr beim Zurückholen der Erfindung helfen sollen. Anweisungen erhalten die weiblichen James Bonds durch Vorgesetzte, die alle den Namen Bosley tragen. Einer der Bosleys wird durch Patrick Stewart verkörpert, geht aber bald in Pension; seine Nachfolgerin - gespielt von Elizabeth Banks - wird fortan alle gefährliche Einsätze der Frauen koordinieren und falls nötig, auch selber zur Waffe greifen.