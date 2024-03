"Borowski und der Wiedergänger": So wird der neue Kiel-"Tatort"

Zum zweiten lohnt sich der Sonntagabend vor dem Fernseher wegen der Episoden-Hauptrolle, gespielt von Cordelia Wege . Die Schauspielerin interpretiert die geheimnisvolle, erfolgreiche und attraktive Geschäftsfrau extrem überzeugend. Vor allem die zwei Gesichter der Greta Exner, bestehend aus verzweifelter Ehefrau und erfolgreicher Unternehmerin, kommen glaubhaft und intensiv beim Zuschauer an.

Selbstverständlich! Und das hat viele Gründe: in erster Linie natürlich aufgrund der Person Axel Milberg. Schon jetzt könnte man feuchte Augen bekommen, wenn man den Gedanken zulässt, dass dieses "Tatort"-Urgestein bald nicht mehr regelmäßig am Sonntagabend auf Verbrecherjagd gehen wird. Auch "Borowski und der Wiedergänger" reiht sich nahtlos in die starken, niveauvollen Krimis aus Kiel ein, die in den vergangenen Jahren immer wieder die "Tatort"-Gemeinde beglückten.

Und zum dritten wurde vom Kieler-"Tatort"-Team einmal mehr ein Drehbuch umgesetzt, das alles hat, was ein spannender 90-Minüter braucht: interessante Charaktere, ein Plot ohne Längen, eine realistische Umsetzung und ein Blick für ästhetische Bilder - garniert mit einem Finale furioso, das man so nicht erwartet hätte. Auch die eingebauten Zeitsprünge und der "Tatort"-Abspann-Trick (mehr wird nicht verraten!) wirken nicht gewollt modern oder übertrieben künstlerisch, sondern fügen sich wunderbar in die Erzählstruktur ein und bieten echten Mehrwert.

Man merkt, dass die Kieler "Tatort"-Macher einmal mehr auf das Erfolgsduo Andreas Kleinert (Regie) und Sascha Arango (Drehbuch) setzten. Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass an diesem Erfolgsrezept auch ohne Milberg - also über 2025 hinaus - festgehalten wird. Weiter so!