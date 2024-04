Ein Liebesdreieck auf dem Tennisplatz mit den Schauspielstars Zendaya und Josh O'Connor: Viele haben auf "Challengers - Rivalen", den neuen Film von Luca Guadagnino ("Call Me by Your Name"), gewartet. Wegen der Stars, seiner stylishen Inszenierung und der erotischen Szenen war der Film, der am Freitag startet, schon Gesprächsthema, bevor er überhaupt ins Kino kam.

In "Challengers" sieht das Publikum schwitzige Körper beim Tennisspiel. Und schweißgetränkte Körper, die sich in billigen Motels, in Autos oder Studentenzimmern sehr nahe kommen und sich dann wieder entziehen. Das Tennisdrama ist aber alles andere als ein schwülstiger Erotikfilm. Mit "Challengers" hat der Italiener Guadagnino einen spannungsvollen und sehr unterhaltsamen Film gedreht, der Motive wie Verlangen, Macht oder Kontrolle auf verschiedenen Ebenen durchexerziert.