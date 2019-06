"Drei Schritte zu dir": Herzzerreißende Teenie-Love-Story im Krankenhaus

Regeln strukturieren nicht nur ihren Tagesablauf. Für Stella sind sie lebenswichtig. Eine der wichtigsten Regeln ist Abstand: Körperliche Nähe und Berührungen sind tabu. Stella muss ständig rund 1,5 Meter Abstand einhalten (daher der Originaltitel: "Five Feets Apart"), um das Risiko einer Infektion zu minimieren.

Der demnächst 18-jährige Will (Cole Sprouse) leidet ebenfalls an Mukoviszidose. Doch er hat sich zu allem Übel auch noch das unverwüstliche Bakterium B. Cepacia eingefangen. Es ist selbst mit Antibiotika nicht umzubringen. Will ist neu im Krankenhaus. Er nimmt an einer experimentellen Therapie teil. Nur so hat er eine Chance auf eine Lungentransplantation.

Doch Will nimmt seine Therapie nicht ganz so ernst wie Stella. Er spielt den Coolen. Doch das ist es nicht, was Stella in den Wahnsinn treibt. Es ist vielmehr ihr zwanghafter Drang zu Ordnung. Sie kann seinen Nonkonformismus, seine Missachtung von Regeln, nicht ertragen.