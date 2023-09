Knapp zehn Jahre nach dem dritten Teil erscheint nun eine weitere Fortsetzung des Franchises "The Expendables" in den Kinos. Auch diesmal wird die Spezialeinheit mit dem Hang zum Explosiven von Sylvester Stallone in der Rolle des Barney Ross angeführt. Nachdem Terroristen nukleare Sprengköpfe aus einem Labor in Libyen klauen, müssen sich die Expendables ein weiteres Mal formieren, um eine Katastrophe zu verhindern.

Mit deutlich weniger Muskelkraft und zahlreichen neuen Mitglieder:innen begeben sie sich auf eine Mission, um den dritten Weltkrieg zu verhindern. Dabei stoßen sie auf unerwartet kampferprobte Gegner:innen und neue Freundschaften, die sich im Laufe des Gefechts bilden.