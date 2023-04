Sollte man die Serie "Florida Man" schauen?

Für Donald Todd ("This is us", "Sleepy Hollow") stellte die gewitzte Thriller-Serie das Drehbuch-Debüt dar. Todd steht mit "Florida Man" in einer guten Tradition, denn die Story mit all ihren unvorhersehbaren Verwicklungen, clever ersonnenen Wendungen und vielen Zeitsprüngen erinnert stark an einen jener Kriminalromane von Altmeister Elmore Leonard, durch die einst schon Tarantino zu "Jackie Brown" inspiriert wurde.

Tatsächlich legt die Serie ein enormes Tempo vor: Da passiert innerhalb weniger Minuten so viel, wie in anderen Produktionen während einer halben Staffel nicht. Daher kann man nach den ersten zwei Folgen gar nicht erwarten, zu erfahren, wie es weitergeht – was ein absolut gutes Zeichen ist.

Der Titel bezieht sich übrigens auf populäre Memes, bei denen sich alles um skurrile Geschichten von Menschen dreht, die aus Florida stammen oder dort leben. Gut zu wissen, denn in der nächsten Zeit wird das Netz wohl förmlich explodieren, weil diese Serie so viel Stoff für neue Memes bietet.