„Lost Girls“: Quälende Ungewissheit auf Netflix

Amy Ryan spielt hier die frustrierte Mutter, die an ihre Figur in Ben Afflecks „Gone Baby Gone“ erinnert, für die sie eine Oscar-Nominierung erhielt. Sie trägt die ganze Last eines hochkomplexen Milieus auf ihren Schultern und schafft es sowohl ihre Verzweiflung als auch ihre Reue glaubwürdig zu vermitteln. Ihre Töchter werden von Thomasin McKenzie, die ihren großen Durchbruch mit „JoJo Rabbit“ feierte, und Oona Laurence, die neben Nicole Kidman in „Die Verführten“ zu sehen war, gespielt. In der Rolle des Polizisten kann der viel zu oft unterschätzte Gabriel Byrne auftrumpfen. Der irische Schauspieler wird oft in Nebenrollen besetzt, aber konnte in Joachim Triers „Louder than Bombs“ zeigen, dass er auch im hohen Alter das Zeug zum Hauptdarsteller hat.

