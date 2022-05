Joy in "Raum" (2016)

Die Geschichte von Joy offenbart die tiefsten menschlichen Abgründe und erinnert leider an so manches reales (österreichisches) Verbrechen: Sie wurde entführt, jahrelang in einem kleinen Raum gefangen gehalten, mehrfach vergewaltigt und musste in besagtem Raum auch die Geburt ihres Sohnes überstehen.

Doch die larger-than-life Mutterliebe rettet Joy und ihrem Sohn das Leben: Weil sie fest entschlossen ist, ihrem Sohn ein gutes Leben zu bieten, gelingt ihr mit ihm gemeinsam die Flucht – doch das Leben ohne begrenzende vier Wände erweist sich schnell als furchteinflößend ... Kein leichter Stoff, aber eine Erinnerung daran, dass keine Liebe größer ist als die einer Mutter.

"Raum" ist auf Netflix, Sky X und Amazon Prime erhältlich. Hier geht's zum Film!