Blumen jedenfalls sind zwar ein zeitloses und nettes Geschenk, aber auch ein bisserl einfallslos. Wie wär's also mit einer Streaming-Film-Playlist für die Mama? Natürlich nicht für sie alleine, sondern für euch beide zusammen: Nach einem schönen Tag mit Frühstück am Bett, einem gemeinsamen Ausflug und tollen Plaudereien könnt ihr euch am Abend gemeinsam auf die Couch kuscheln und euch an Filmen erfreuen, die sich auf unterschiedlichste Weise der komplexen Mutter-Kind-Beziehung oder dem noch komplexeren Mutter-Sein widmen. Das regt wiederum zu interessanten Gesprächen an und bringt euch vielleicht nochmal ein Stückerl näher. Denkt immer dran: Man hat nur eine Mama ...

Unsere 10 besten Filme für den Muttertag: