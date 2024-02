Glorifizierung von Bob Marley

"One Love" hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Weltbild des Jamaikaners in die Welt zu tragen. In seiner Musik predigte er Vergebung, den Verzicht auf Gewalt, den Einsatz für Frieden und sein Herz für die Liebe zu öffnen. Diese positiven Werte spricht Kingsley Ben-Adir in dem Biopic immer wieder an und handelt auch (meistens) dementsprechend. So vergibt er seinem Attentäter und stellt sich trotz Todesgefahr auf die Bühne, um die Menschen in Jamaika zu vereinen. Eine an sich schöne Message, die man gerade heutzutage gut gebrauchen kann.

Marleys offenkundige Glorifizierung ist jedoch insofern problematisch, da die menschlichen Makel des Reggae-Musikers nicht beleuchtet, sondern nur nebenbei angerissen werden. Dabei hätte man bei dem Idol ausreichend Fehler finden können. Bob Marley ist seiner Ehefrau Rita etwa mehrmals fremdgegangen und hatte sogar sieben uneheliche Kinder. Ein Umstand, der in dem Film kaum erwähnenswert ist, obwohl die Figur dadurch mehr Facetten bekommen hätte. Man wäre dem Menschen Bob Marley näher gekommen.

Stattdessen entschied sich Regisseur Reinaldo Marcus Green ("King Richard") dazu, den Protagonisten in einer Szene gewalttätig und aggressiv darzustellen. Zum einen passt das so gar nicht zu dem, wofür Bob Marley mit seiner Musik steht. Zum anderen wird sein Verhalten überhaupt nicht kritisch beleuchtet oder reflektiert, sodass man hier als Zuschauer:in verstört aus der Szene herausgeht.