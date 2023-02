Daher kennt ihr den "Perfect Addiction"-Cast

Hauptdarstellerin Kiana Madeira, die in die Rolle der toughen Sienna Lane schlüpft, kennen ZuschauerInnen vor allem aus den wiederbelebten "Fear Street"-Filmen, in denen sie tolle Schauspielarbeit leistete und sich dadurch bereits eine kleine Fangemeinde aufbauen konnte. Ihr Co-Star Ross Butler spielt den MMA-Underground-Kämpfer Kayden Williams und erweist sich als absolut treffende Casting-Entscheidung. Er wurde bereits durch die Netflix-Verfilmung des Bestsellers "Tote Mädchen lügen nicht" berühmt. Danach war er in zwei "To all the Boys"-Teilen und in "Shazam!" zu sehen. Zusammen tragen die beiden mit ihrer starken Chemie die ganze Liebesgeschichte, ihre Leidenschaft – füreinander und für den Sport – ist deutlich zu spüren und reißt mit.

Manu Bennett kennt man aufgrund seiner sportlichen Figur aus kampflastigen Produktionen wie "Arrow" und "Spartacus". In "Perfect Addiction" ist er zwar nicht in Action zu sehen, jedoch fungiert er als Boxstudio-Besitzer als Stimme der Vernunft und passt perfekt in diese Rolle. Matthew Nozska, der in dem Film als Antagonist auftritt, hat bisher eher in kleineren Produktionen mitgewirkt. Nichtsdestotrotz ist seine Präsenz auf der großen Leinwand nicht zu übersehen und rückt den toxischen Ex-Freund genau ins richtige Licht.

Eine Gemeinsamkeit des Casts: Er besticht vor allem durch sein verdammt gutes Aussehen und seine Fitness. Beides wird uns immer wieder in knappen Shorts und oberkörperfrei präsentiert.