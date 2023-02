Vor elf Jahren hat Channing Tatum zum ersten Mal die Hüllen fallen lassen und ZuschauerInnen auf aller Welt mit seinen verführerischen Lap Dances in seinen Bann versetzt. Dass Magic Mike auch noch nach all den Jahren seine Hüften in verführerische Schwingungen versetzen kann, beweist der 44-Jährige in seinem "Letzten Tanz".

Was der Film (und Tatums Hüfte) sonst so drauf hat, erfahrt ihr in unserer Filmkritik zu "Magic Mike 3". Was wir natürlich wissen wollen: Hat Steven Soderbergh einen würdigen Abschluss zur "Magic Mike"-Trilogie abgeliefert?