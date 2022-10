Die Wahrheit schweigt, wenn das Para passt

Kurz nach seiner Haftentlassung veröffentlichte Xatar das Lied "Iz da" in dem er sagt: "An all die überintelligenten, rechtskonformen Zeitgenossen da draußen: Es ist nicht so, dass ich nicht weiß, was Sache ist, doch die Wahrheit schweigt, wenn das Para [Geld; Anm.] spricht."

Eine Feststellung, die auch sehr gut auf diesen von Warner Bros. mitproduzierten Film zutrifft.