"Tausend Zeilen": Blasse Mediensatire mit Elyas M'Barek

Vorhersehbare Handlung

"Tausend Zeilen" ist eine familienfreundliche Mediensatire, die versucht ein hochkomplexes Thema durch Überspitzungen humorvoll zu transportieren. Nach seinem Ausflug mit "Ballon" ins dramatische Fach, kehrt Regisseur Bully Herbig nun zurück zur Komödie, aber bleibt dabei allzu brav. Die lineare Handlung wird zwar durch Stilbrüche wie die Durchbrechung der vierten Wand und die Vermischung zwischen Fantasie- und Realitätsebene konterkariert, aber schafft es dennoch nicht, sich von didaktischen Komödien-Klischees zu befreien.

Offensichtliche Vorbilder sind Adam McKays "Vice" und "The Big Short", doch "Tausend Zeilen" kommt bei weitem nicht an dieses Niveau heran. Das liegt vor allem an dem Drehbuch. Durch den großen Skandal 2018 weiß ein Großteil des Publikums bereits, in welche Richtung sich die Geschichte entwickeln wird, weshalb keine ernsthafte Spannung in der Handlung aufkommt. Um diesen Makel zu kompensieren, versuchten die Macher beinahe in jeder Szene ihre Figuren unter Zeitdruck zu stellen. Mal kommen im unpassendsten Moment Fahrscheinkontrolleure, mal müssen Nebenfiguren ganz dringend wohin, doch all diese Tricks helfen nicht, um ein ernsthaftes Interesse an den Figuren zu wecken.