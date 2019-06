"Spider-Man: Far From Home": Liebestoller Superheld auf Europa-Trip

Gute Action, flacher Humor, vorhersehbarer Plot

Wenig Überraschungen gibt es hingegen beim Humor. "Far From Home" setzt wieder auf einen Genre-Mix aus Highschool-Komödie und Superhelden-Action. Das passt zu Spider-Man, der ja auch von Marvel-Legende Stan Lee als Teenage-Superheld für eine junge Zielgruppe gedacht war (auch wenn Peter Parker im Comic schon in die Jahre gekommen ist). In der ersten Hälfte ist der neue "Spider-Man"-Film eine romantische Komödie, die an einen 80er-Jahre-Mix aus John-Hughes-Filmen wie "Hilfe, die Amis kommen" und "Ferris macht blau" erinnert. Peter führt sich wie ein liebestoller Teenager auf, was er ja auch ist. Aber dabei bleibt der Humor eher flach.

Bis sich endlich der Schurke des Films aus der Deckung wagt (auch wenig überraschend), entstehen einige Längen. Dann dominiert aber wieder die Action: Diese wirkt zwar teilweise ein wenig generisch (z.B. die "Vier-Elemente-Monster"), schafft aber auch einige fantastische Sequenzen, die an "Matrix" und "Inception" erinnern. Auch der Plot überzeugt nicht wirklich. Oder glaubt im Ernst jemand, dass Nick Fury sich so einfach täuschen lässt?

Marvel setzt einmal mehr auf Genre-Variationen, um seinen Superheldenfilmen neue Facetten abzugewinnen. Das ist allerdings in der Vergangenheit schon besser gelungen. Trotzdem hat "Spider-Man: Far From Home" alles, um Marvel-Fans und vor allem ein jüngeres Publikum zu begeistern. Somit ist wohl auch für die nächsten Jahre dafür gesorgt, dass Marvel-Superhelden für klingelnde Kinokassen sorgen.