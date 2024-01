Hervorragende Action, aber nicht glaubwürdig

"Das Gesetz ist das Gesetz", sagt Statham. "Aber manchmal steht das Gesetz dem entgegen, was richtig ist. Die Vorschriften, was erlaubt ist, können hinderlich sein. Deswegen nimmt Adam Clay die Sache selbst in die Hand." Die Kollateralschäden machen es dem Publikum, obwohl man sich zugegebenermaßen die Rache herbeiwünscht, etwas schwer, Clays Vorgehen nachvollziehen, geschweige denn gutzuheißen.

Actionmäßig überzeugt "The Beekeeper" hingegen. Das liegt auch daran, dass Statham ein akribischer Arbeiter ist. Das zeigte sich beim Setbesuch vor einem Jahr in den Neasden Studios in London, in einem ehemaligen Teppich-Lagerhaus nahe dem berühmten Wembley-Stadion. "Er ist einfach unglaublich", schwärmt Co-Darstellerin Raver Lampman im dpa-Interview. "Man merkt, dass es ihm im Blut liegt, besonders die großen Kampfszenen und die Stunts."

Regisseur David Ayer hat in der Vergangenheit Actionfilme ("Street Kings"), düstere Thriller ("End Of Watch") und Superheldenkino ("Suicide Squad") gedreht. In "The Beekeeper" kombiniert er Elemente von allem. Adam Clay ist in gewisser Weise ein unbesiegbarer Superheld. Lange bekommt er kaum eine Schramme ab. Richtig spannend wird es deshalb nicht. Aber dank einer interessanten Pointe in der Story und der gut inszenierten Actionszenen ist "The Beekeeper" trotz etwas fragwürdiger Moral ein kurzweiliger und unterhaltsamer Actionfilm.