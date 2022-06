"Expendables"-Rolle und weitere Projekte

Demnach ist also alles hauptsächlich am Geld gescheitert. Doch Statham hat natürlich das volle Recht, sich seine künftigen Projekte genau auszusuchen. Wie es aussieht, wird er sich eher auf die Fortführung der "Expendables"-Reihe konzentrieren, wo er nach dem Ausscheiden von Silvester Stallone im vierten Teil wohl in die Position des Team-Leaders aufrücken dürfte.

Auch weitere Kinoauftritte sind gesichert: so wird er unter Guy Ritchies Regie im Spionage-Thriller "Operation Fortune" für heftige Action-Einlagen sorgen und auch für den Hai-Thriller "The Meg" in einer Fortsetzung zurückkehren. Da dürften die Gagen eindeutig gestimmt haben.