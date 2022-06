Nehmt uns nicht den Eskapismus!

Das mag alles für die wöchentliche Releases von Serienfolgen sprechen. Mag sein. Was aber so gar nicht einhergeht mit dieser Taktik ist ein Aspekt, der alle bisherigen Argumente klein und nichtig wirken lässt – weil er die Faszination des Serienschauens erst ausmacht: Bekommen wir die Staffel nur häppchenweise serviert, verhindert das ein hundertprozentiges Rundum-Abtauchen in die fiktionale, alternative Welt, nach der wir so sehr lechzen, wenn wir der eigenen Realität den Rücken kehren wollen (und manchmal auch müssen).

Der Eskapismus, ein nicht zu unterschätzendes Seelenheil in Krisenzeiten, wird uns nur mehr in Dosen möglich gemacht. Richtig versinken in die uns erzählte Geschichte, das Identifizieren mit den Figuren, das Gefühl, Teil dieser Welt zu sein, ja gar die Analyse, das Verstehen, das tatsächliche Sehen des Gebotenen in all seinen Dimensionen – all das fällt um einiges schwerer, wenn man immer wieder brutal aus der Fantasie herausgerissen und in die harte Realität zurückgeschmissen wird, der wir doch so unbedingt entfliehen wollten.

Wir möchten abtauchen, ganz weit runter, werden aber gezwungen, aufzutauchen. Wir brauchen niemanden, der uns sagt, wie lange wir die Luft anhalten können.