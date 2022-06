Explodieren: Ja! Erigiert: Nein!

Zwar ist "The Boys" für seine grenzüberschreitenden Szenen in Sachen Gewalt und Sex bekannt, aber explodierende Penisse sind dann doch auch für solch eine Anarcho-Serie nicht selbstverständlich. Showrunner Eric Kripke erzählte aber im Interview mit "Entertainment Weekly", dass man überraschenderweise in den Chefetagen von Amazon Prime Video (wo "The Boys" läuft) keinerlei Probleme mit diesem Gag hatte – zumindest unter einer Bedingung: "Wir durften keinen erigierten Penis zeigen", plaudert Kripke aus dem etwas anderen Nähkästchen und zeigt somit einmal mehr das verkrampfte Verhältnis der AmerikanerInnen zu Sex auf.

Und weiter: "Also mussten wir mit dem Design des Penis sehr vorsichtig sein, weil wir ihn sehr praktisch gebaut haben. Das ist ein echter 3,4 Meter hoher und 9 Meter langer Penis, der mit großem Aufwand gebaut wurde." Kripke hielt im Gespräch mit keinen Details zurück: "Wir mussten all diese Falten einarbeiten, um deutlich zu machen, dass er nicht erigiert war. Also, wie auch immer, es ist Exponat 7.023 – [und deshalb liebe] ich diesen Job."