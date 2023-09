Massaker auf einem Weingut

Zunächst werden wir aber erstaunt sein, McCall in Süditalien wiederzufinden. Will sich der Ex-Auftragskiller fern der Heimat etwa endgültig zur Ruhe setzen und macht ihm da wieder sein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn einen Strich durch die Rechnung? Ganz so ist es zwar nicht, aber es beginnt stilecht blutig mit einem regelrechten Massaker auf einem sizilianischen Weingut – und dreimal darf man raten, wer dafür verantwortlich ist.

Rasch drängt sich dann der Verdacht auf, dass der Untertitel "The Final Chapter" schon viel zu früh in Kraft tritt – das wäre aber ein Trugschluss, denn McCall hat noch einiges zu erledigen. Die fiktive sizilianische Küstenstadt Altamonte (in Wirklichkeit Positano an der Amalfiküste) wird nämlich von der Camorra fest im Griff gehalten, was McCall gar nicht gefällt, da seine neugewonnenen Freunde darunter leiden.