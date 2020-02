"The Lodge": Böse eingeschneit mit der künftigen Stiefmutter

Tragödie vor Winterlandschaft

Ein Psychiater überredet seine beiden Kinder Aiden und Mia, die Weihnachtsferien in einer einsamen Hütte in Gesellschaft seiner Freundin Grace zu verbringen. Zwischen der psychisch instabilen jungen Frau und den Teenagern herrscht allerdings eine gespannte Stimmung, weil sie Grace für ein Ereignis verantwortlich machen, das mit ihrer echten Mutter zusammenhängt. Als die Drei dann auch noch durch Schneemassen von der Außenwelt fast gänzlich abgeschnitten sind und die Dinge nicht so laufen, wie sie sollten, bahnt sich an dem entlegenen Ort eine Tragödie an.