Was erwartet uns in der neuen deutschen Comedy-Serie, bei der Moritz Bleibtreu auf viele Gaststars trifft?

Am 30. Mai startete bei Amazons Streamingdienst Prime Video die neue deutsche Comedy-Serie "Viktor Bringt's". Die Titelrolle übernimmt der allseits beliebte Moritz Bleibtreu (52), der hier ein echtes Berliner Original verkörpert. Alle acht Episoden der kurzweiligen neuen Show erscheinen auf einen Schlag bei Prime Video.

Darum geht es in "Viktor Bringt's" Viktor Kudinski (Bleibtreu) ist in der deutschen Hauptstadt Berlin als Service-Techniker tätig. Mit seinem unverkennbaren blauen Lieferwagen bringt er seiner Kundschaft Elektrogeräte wie Smart-TVs, Kaffeemaschinen, Beamer oder Soundanlagen direkt nach Hause, und installiert die bisweilen widerspenstige Technik auch gleich vor Ort. Doch da Viktor gerade nicht über einen Führerschein verfügt, hilft sein ihm entfremdeter Sohn Mika (Enzo Brumm, 28) aus geschiedener Ehe neuerdings in der Firma mit aus. In den Wohnungen und Heimen von Viktors illustrer Kundschaft geht es jedoch bisweilen um ganz andere Themen als die zu installierende Technik. Besonders Philosophiestudent Mika hat bei diesen Gelegenheiten zu allem eine Meinung, glänzt dafür aber weniger mit fachlicher Kompetenz - sehr zum Missfallen seines Vaters Viktor.

Viele Gaststars Neben Kult-Darsteller Moritz Bleibtreu ("Lola rennt", "Lammbock") und seinem Seriensohn, dem Newcomer Enzo Brumm, der erst vor wenigen Jahren die Schauspielschule abschloss, wirken in "Viktor Bringt's" eine ganze Reihe deutscher Schauspielgrößen vor der Kamera mit. So gehören etwa Heino Ferch (60), Caroline Peters (52), David Kross (33), die unter anderem aus "Biohackers" bekannte Caro Cult (29), Jacob Matschenz ("Babylon Berlin", 40), Bella Dayne ("Girl You Know It's True", 36) und Daniel Zillmann ("Die Känguru-Chroniken", 43) zum Ensemble der Comedy-Serie von Prime Video. Sie alle übernehmen Episodenrollen und verkörpern Kundschaft, die von Viktor und Sohn Mika mit Elektrogeräten beliefert wird.

Eberhofer-Regisseur Hinter den Kulissen zeichnet Serienschöpfer und Headautor Marcus Pfeiffer (43) für "Viktor Bringt's" verantwortlich. Die Regie bei allen acht Episoden hat mit Ed Herzog (58) ein echter Comedy-Veteran übernommen. Denn Herzog ist vor allem bekannt für die Inszenierung der kultigen "Eberhofer"-Krimis rund um Polizeihauptmeister Franz Eberhofer aus Niederkaltenkirchen, und hat seit "Dampfnudelblues" aus dem Jahr 2013 bei jedem Teil der überaus erfolgreichen und beliebten Krimikomödien-Reihe auf dem Regiestuhl Platz genommen.

Das erwartet die Zuschauer bei "Viktor Bringt's" Mit der deutschen Comedy-Serie "Viktor Bringt's" bleibt "LOL: Last One Laughing"-Protagonist Moritz Bleibtreu dem Streamingdienst Prime Video treu. Die neue Show bietet mit acht Episoden von jeweils rund 22 Minuten Länge äußerst kurzweilige Unterhaltung, wobei jede der einzelnen Folgen mit einem oder mehreren hochkarätigen Gaststars glänzt. So dringen Service-Techniker Viktor und sein oftmals vorlauter Sohn Mika in jeder Episode in ein neues Heim und damit auch Leben ein. Ganz unterschiedliche Schicksale und Lebensentwürfe lernen die zwei so kennen. So verkörpert etwa Heino Ferch einen pensionierten Oberst, der den aus seiner Militärkarriere gewohnten Befehlston auch im Ruhestand nicht abzulegen vermag, auch wenn ihn das von seinem geliebten Sohn entfremdet.

Caroline Peters als Highlight "Mord mit Aussicht"-Star Caroline Peters verkörpert indes eine alleinstehende, beruflich überaus erfolgreiche Wissenschaftlerin, der es jedoch ein wenig an Sozialkompetenz zu mangeln scheint. In diesen Begegnungen, die jeweils die Länge von einer Episode einnehmen, liegt ein großer Reiz der neuen Prime-Video-Show, die in dieser Hinsicht oftmals an den grandiosen Vorgänger "Der Tatortreiniger" mit Bjarne Mädel (56) erinnert. Doch das Herz von "Viktor Bringt's" bildet das fulminante Hauptdarsteller-Duo. Ob zu zweit während der Anliefer-Fahrten oder im Kontakt mit der schillernden Kundschaft: Bleibtreus Viktor und Brumms Mika arbeiten sich im Lauf der ersten Staffel der neuen deutschen Comedy-Serie auf wunderbare, und für Zuschauerinnen und Zuschauer höchst unterhaltsame Weise, aneinander ab.

Wo ist "Viktor Bringt's" zu streamen? "Viktor Bringt's" ist seit 30. Mai auf Amazon Prime Video verfügbar.