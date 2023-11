Moritz Bleibtreu war zuletzt im Prime Video-Comedyformat "LOL: Last One Laughing" zu sehen, wo er aber schon sehr früh ausschied. Zudem wirkte er in "Manta Manta – Zwoter Teil" mit, der zwar erfolgreich im Kino lief, aber in Sachen Qualität eher ein Rohrkrepierer war. Zeit also, Bleibtreu, immerhin einer der sympathischsten, beliebtesten und erfolgreichsten Schauspieler:innen Deutschlands, wieder mal in einer Produktion zu sehen, in der sich Herz, Witz und Gehirn die Waagschale halten. Das hat sich nicht nur er, sondern auch das Publikum verdient!

Ob "Alles Fifty Fifty" hier Abhilfe schaffen kann?