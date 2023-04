Christoph Maria Herbst (Kandidat in der dritten Staffel; Anm.) hat ihm Rahmen von „LOL 3“ verraten, dass Du sein Wunschkandidat für Staffel 4 wärst. Nun bist Du tatsächlich bei „LOL“ dabei. Hatte Herbst tatsächlich etwas damit zu tun?

Oh, das hat er tatsächlich gesagt? Das wusste ich gar nicht. Als ich die Anfrage bekam, hab ich mich selbst sehr gewundert, denn ich bin ja kein Comedian. Andererseits: Ich habe schon viele Komödien gedreht und fühle mich in diesem Genre wohl. Die „LOL“-Macher fanden mich also wohl lustig genug für dieses Format!

Andererseits: Sobald du in diesem Studio bist, ist sowieso alles ganz anders. Hier habe ich keine Geschichte, keine Figur, an der ich mich festhalten kann, in die ich ein- und aus der ich auch wieder austreten kann. Bei „LOL“ stehe ich vor dem blanken Nichts! (lacht) Hier habe ich gemerkt: Ich bin weder Comedian noch ein Mensch, der in Sekundenschnelle auf Aktionen reagiert oder Gags am laufenden Band raushaut. Ich bin eher eine zurückhaltende Person und höre erst mal zu. Das bedeutet, ich war bei „LOL“ ein Außenseiter – das war mir aber auch von Anfang an bewusst.