16 Zombie-Filme für den kalten Entzug von "The Walking Dead"

Der Zombiefilm ist nicht totzukriegen. Das passt zwar irgendwie zum Genre, aber zumindest mit der Zombie-Serie "The Walking Dead" sollte irgendwann auch mal Schluss sein.

Das seit 2010 ausgestrahlte TV-Phänomen ist wohl dafür mitverantwortlich, dass uns Zombies, das proletarische Fußvolk im Horrorgenre, schon seit fast zwei Dekaden verfolgen. Vampire, die Aristokraten und Gourmets der untoten Menschenfresser, beherrschten die 90er-Jahre. Um die Jahrtausendwende begann mit Filmen wie "28 Days Later" (2002), "Resident Evil" (2002), "Shaun of the Dead" (2004) und dem Remake von "Dawn of the Dead" (2004) eine Renaissance des Zombiefilms. Auch die bis heute erfolgreiche Comic-Serie "The Walking Dead" von Robert Kirkman erschien erstmals im Jahr 2003. Doch erst 2010, nach einem Jahrzehnt des Zombiefilm-Revivals, adaptierte sie Frank Darabont fürs Fernsehen und verlängerte damit den Zombie-Hype. Denn spätestens seit die TV-Serie zum internationalen TV-Phänomen wurde, ist der Zombiefilm im Mainstream angekommen. Sogar beim zweiten, noch größeren TV-Phänomen "Game of Thrones" (seit 2011) geht die ultimative Bedrohung von Zombies aus.

Doch im Unterschied zu "Game of Thrones" ist bei "The Walking Dead" einfach kein Ende in Sicht. Die zehnte Staffel ist bereits in Planung und Rick Grimes bekommt seine eigenen Film-Trilogie. Kommenden Sonntag startet beim US-Sender AMC (hierzulande einen Tag später bei Sky) die neunte Staffel in die zweite Hälfte, obwohl sich jeder Rest von Seele schon lange verflüchtigt hat und es in der Serie nur noch nach ewiger Wiederholung müffelt.