New Girl: Siebente Staffel startet am 10. April

Die abschließende siebente Staffel der Sitcom "New Girl" startet am 10. April 2018 beim US-Sender Fox. Die schräge TV-Comedy rund um die WG-Freunde Jess (Zooey Deschanel), Nick (Jake Johnson), Schmidt (Max Greenfield) und Winston (Lamorne Morris) erhält mit acht finalen Folgen einen Abschluss, der von Serienschöpferin Elizabeth Meriwether als "Liebesbrief an die Fans" beschrieben wird. Im Zuge der Bekanntgabe des Ausstrahlungstermins wurden auch Gerüchte bestätigt, dass die letzte Staffel drei Jahre nach dem Ende von Staffel 6 spielt.

Was über die siebente Staffel bekannt ist

Das lange Warten auf die siebente Staffel hatte mehrere Gründe. Zum einen wurde Jess-Darstellerin Zooey Deschanel im Mai 2017 zum zweiten Mal Mutter. Zum anderen liefen die Verträge der meisten Darsteller nach der sechsten Staffel aus. Daher waren die Schauspieler nicht sofort für die Dreharbeiten verfügbar. Doch mit dem Zeitsprung von drei Jahren hat Meriwether die abschließende Staffel doch noch erfolgreich gelandet.

Die Wohngemeinschaft mit dem "New Girl", das bald zum Mittelpunkt der Männer-WG von Nick, Schmidt, Winston und Coach (Damon Wayans Jr.) wurde, war sechs Staffeln lang ein würdiger und sicher der lustigste Nachfolger von "Friends". Doch alles hat ein Ende – und oft ist das Ende der Geschichte erreicht, wenn ein verliebtes Pärchen alle Hindernisse überwindet und endlich zusammenfindet. In "New Girl" gibt es zwei Pärchen, auf deren Pärchenbildung die Fans der Serie sehnsüchtig warten: Schmidt und Cece sind bereits zusammen. Nick und Jess waren schon zusammen, dann wieder nicht. Es ist kompliziert. Jedenfalls hat Jess am Ende der sechsten Staffel ihre wahren Gefühle für Nick endlich gestanden – aber auch nicht wirklich zum ersten Mal.

Drei Jahre später sind die beiden schrulligen Nervensägen laut Entertainment Weekly tatsächlich zusammen und kehren gerade von einer "literarischen Europa-Reise" zurück. Cece ist eine "Working Mom", während Schmidt als "Helicopter Dad" zuhause herumhängt. Auch Winston und Aly sind verheiratet und erwarten Nachwuchs. Cece-Darstellerin Hannah Simone kündigte sogar den dramatischen Tod einer "ziemlich wichtigen Rolle" an. Unbestätigten Gerüchten zufolge könnte es sich dabei um den Kater Ferguson handeln.

In deutscher Sprache ist noch die sechste Staffel ausständig. Seit 4. Januar strahlt der Sender Sixx die letzten Episoden der fünften Staffel aus. Im Februar 2018 folgt dann Staffel 6 in deutscher Sprache. In Englisch mit deutschen Untertiteln ist die sechste Staffel von "New Girl" schon jetzt bei den Streaming-Anbietern Amazon Prime Video, Maxdome und iTunes verfügbar.