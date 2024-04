"The Rookie"-Staffel 7: Nathan Fillion fährt wieder auf Streife

Worum geht's in Staffel 7?

Achtung, Spoiler-Alarm!

Da aktuell noch Staffel 6 in den USA läuft, kann man nur raten, worum es in den neuen Folgen gehen wird. Diese könnten zeigen, wie John Nolan und Bailey Nune, die beschlossen haben, ein Baby zu bekommen, Eltern werden. Tim Bradford und Lucy Chen haben sich in Staffel 6 getrennt. Wird es in Staffel 7 ein Liebescomeback geben? Abwarten. Was jedoch dringend nötig ist: Dass sich Tim mit den Dämonen aus seiner Vergangenheit auseinandersetzt.

Eins steht fest: So wie in den Jahren zuvor wird das LAPD-Team wieder für Liebesdramen und Action auf den Straßen L.A.'s sorgen!