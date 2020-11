10 besondere Dokus zum Streamen

"Pink Floyd: Behind the Wall"

Musik schadet nie – vor allem, wenn sie von echten Könnern stammt. Diese Musik-Doku von Sonia Anderson bietet einen einzigartigen Einblick in das Schaffen einer der legendärsten Art-Rock-Bands aller Zeiten. Eingebettet in Interviews mit der Band und seltene Bühnen- und Videoaufnahmen zeichnet diese packende Doku in chronologischer Reihenfolge die Erfolgsgeschichte von Pink Floyd nach.

"Pink Floyd: Behind the Wall" ist in voller Länge frei auf Youtube verfügbar.