"The Social Dilemma" auf Netflix: Die Sucht nach Likes

Weltweit gibt es bereits mehr als 3,7 Milliarden Social Media Nutzer. Der Großteil verteilt sich dabei auf Google und Facebook. Die beiden Mega-Konzerne haben die menschliche Kommunikation revolutionisiert und sind dabei gleichzeitig zu den reichsten Unternehmen der Menschheitsgeschichte herangewachsen. Wer etwas im Internet finden will, nutzt Google, wer sich mit Freunden austauschen will, landet schnell auf Facebook – ja Instagram und Whatsapp gehören auch dazu. Mittels neuer Technologien sind wir im Stande, ständig in Kontakt mit unseren Liebsten zu sein, doch bei den vermeintlich privaten Unterhaltungen schauen mehr Menschen mit als man glaubt. Das neue Netflix Dokudrama „The Social Dilemma“ zeigt, wie weit die Überwachung der Internetkonzerne geht und was für gefährliche Auswirkungen sie haben kann.