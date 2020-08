10 Crazy-Rich Filme auf Netflix, die verrückte Erfolgsgeschichten erzählen

Nachdem Molly Bloom (Jessica Chastain) den Traum von der Sportkarriere begraben musste, hat sie damit begonnen, den amerikanischen Traum von Geld und Erfolg auf ihre eigene Weise zu verwirklichen – und die führte sie an den Pokertisch. Damit wir uns nicht falsch verstehen: Molly selbst rührt keine einzige Karte an, sondern leitet die Spiel nur in die Wege. Zunächst in Hollywood, später in New York, etabliert sich Molly als gefragte Spielmacherin, denn bei ihren Underground Pokerpartien versammelt sich in exklusiver Atmosphäre nur die Elite – immerhin mussten die Gäste zuletzt eine Viertelmillion US-Dollar hinblättern, um überhaupt an die Karten zu kommen.