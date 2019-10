"Panama Papers"-Anwälte klagen gegen Netflix-Satire "The Laundromat"

In der Netflix-Satire "The Laundromat – Die Geldwäscherei" kommen die Anwälte Jürgen Mossack und Ramon Fonseca, gespielt von Gary Oldman und Antonio Banderas, nicht gut weg. Sie standen im Mittelpunkt des Skandals, der im Jahr 2016 als "Panama Papers" bekannt wurde. Ihre in Panama City angesiedelte Kanzlei Mossack-Fonseca nutzte Steuerschlupflöcher für reiche Kunden rund um den Globus. Regisseur Steven Soderbergh hat daraus eine amüsante Komödie gemacht, die aus der Sicht der beiden Unschuldslämmer erzählt wird, die sich selbstverständlich keiner Schuld bewusst sind.

Diese satirische Darstellung dürfte nicht so weit von der Realität entfernt sein. Denn wie Deadline Hollywood berichtet, haben die beiden Anwälte in den USA nun eine Schadenersatzklage gegen Netflix eingebracht. Zudem sollte mit der Klage die heutige Veröffentlichung des Films auf Netflix verhindert werden. In Österreich läuft der Film bereits seit zwei Wochen im Kino.