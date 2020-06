20 bewegende Dramen, die eine außergewöhnliche Geschichte erzählen

Night on Earth (1991)

Fünf Städte, fünf Taxifahrten, eine Nacht. Jim Jarmusch erzählt in diesem Episodenfilm gleich fünf außergewöhnliche Geschichten, die Winona Ryder in Los Angeles, Armin Mueller-Stahl in New York, Isaach De Bankolé in Paris, Robert Benigni in Rom und Matti Pellonpää in Helsinki in ihren Taxis erleben.

"Night on Earth" ist bei Amazon Prime Video zu sehen, aber nicht im Prime-Abo enthalten – aber im Amazon-Channel MUBI inkludiert.