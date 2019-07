15 abenteuerliche Komödien aus Deutschland

In dieser deutschen Rom-Com (Romantic Comedy) gerät der egozentrische Boulevard-Reporter Ludo ( Til Schweiger) an die sensible Kindergartenleiterin Anna ( Nora Tschirner). Und so viel ist klar: Liebe auf den ersten Blick ist hier nicht das Thema. Ludo muss 300 Stunden Sozialarbeit im Kindergarten leisten. Er erkennt nicht, dass Anna das hässliche Entlein ist, über das er sich in der Schule immer lustig gemacht hat. Anna hat Ludo hingegen sofort erkannt und sieht die Zeit gekommen, um sich zu revanchieren.