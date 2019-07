13 wunderbare Filmdramen aus Italien über die Liebe und das Leben

"Quo vado?", so der Originaltitel, war in Italien ein Kinohit. Die Cultural-Clash-Komödie nimmt die kulturellen Eigenheiten der Italiener sowie das Beamtentum auf die Schippe. Im Mittelpunkt steht Checco (Checco Zalone), der als Beamter in der Landesverwaltung für Jadg und Fischerei ein ziemlich gemütliches Dasein fristet. Doch die Verwaltungsreform der Regierung macht seiner Lebensplanung einen Strich durch die Rechnung: Es heißt Kündigung oder Versetzung. Stur klammert er sich an die Festanstellung. Doch die eiskalte Beamtin Sironi will Checco loswerden und entsendet ihn an immer absurdere Orte, weit über die Grenzen Italiens hinaus.