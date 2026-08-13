13 wunderbare Filmdramen aus Italien über die Liebe und das Leben

Diese italienischen Filme haben im 21. Jahrhundert über die Grenzen des Landes hinaus das Publikum begeistert.

Von Fellini über Celentano bis Benigni. Das Spektrum international erfolgreicher Filme aus Italien ist breit und vielfältig. Aber welche Filme aus Italien haben im 21. Jahrhundert über die Grenzen des Landes hinaus das Publikum begeistert? Wir haben hier eine kleine Auswahl zusammengestellt. Das sind die 15 besten italienischen Filme:

© Cr. Maila Iacovelli/Netflix © 2022

Love & Gelato (2022) Die siebzehnjährige Amerikanerin Lina reist nach Rom, um den letzten Wunsch ihrer Mutter zu erfüllen. Das unbekannte Land mit all seinem Chaos und seinen Verwirrungen widerstrebt ihrer ernsten, planvollen, ja fast nerdigen Natur und zwingt sie, sich all ihren Spleens, Sorgen und Ängsten zu stellen. Außerdem wird sie mit der Vergangenheit ihrer Mutter konfrontiert, die einige Überraschungen und Geheimnisse bereithält … Umgeben von magischen Landschaften und fremdartigen, aufregenden Gerichten, fasziniert vom einzigartigen Stil der italienischen Mode, überwältigt von unerwarteten romantischen Verwicklungen und einer neuen ungewöhnlichen Familie lernt Lina, die Welt und sich selbst endlich mit ganz anderen Augen zu sehen. „Love & Gelato“ ist auf Netflix zu sehen. Hier geht's direkt zum Film!

© Arianna Lanzuisi/Netflix © 2022

Unter der Sonne Amalfis (2022) Die Fortsetzung zu „Unter der Sonne Ricciones“ handelt von Sommerfreundschaften und Liebesgeschichten an der wunderschönen Amalfiküste. Vincenzo und Camilla machen gemeinsam Urlaub und stellen ihre Liebe damit auf die Probe. In dem Regiedebüt von Martina Pastori spielen unter anderem Lorenzo Zurzolo, Ludovica Martino, Isabella Ferrari und Luca Ward mit. „Unter der Sonne Amalfis“ ist auf Netflix zu sehen. Hier geht's direkt zum Film!

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Brot und Tulpen (2000) In dieser romantischen Komödie wird Rosalba (Licia Maglietta) von ihrer Familie auf einer Autoraststätte vergessen. Zuerst versucht sie noch der lieben Familie per Mitfahrgelegenheiten hinterherzufahren. Doch dann entschließt sie sich spontan für einen Abstecher nach Venedig, der ihr Leben grundlegend verändert. „Brot und Tulpen“ ist bei Amazon Prime Video zu sehen, aber nicht im Prime-Abo enthalten. Hier geht's direkt zum Film!

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Der Tiger und der Schnee (2005) Der schrullige Literaturprofessor Attilio de Giovanni (Roberto Benigni) vergöttert die Autorin Vittoria (Nicoletta Braschi). Doch die Angebetete erwidert seine Liebe nicht. Er nervt sie eher. Als Vittoria während einer Reise in den Irak von einer Bombe verletzt wird, setzt Attilio Himmel und Hölle in Bewegung um zu ihr zu reisen und ihr Leben zu retten. „Der Tiger und der Schnee“ ist bei Amazon Prime Video zu sehen, aber nicht im Prime-Abo enthalten. Hier geht's direkt zum Film!

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Das ganze Leben liegt vor dir (2008) Marta (Isabella Ragonese), jung, gutaussehend und gerade mit ihrem Philosophiestudium fertig, findet einfach nicht den richtigen Job. Enttäuscht nimmt sie einen Job als Babysitterin an: Wenigstens sind Lara und ihre Mutter Sonia sympathisch. Schließlich landet Marta in der Tagschicht des Callcenters, in dem Sonia ihre Abende verbringt. Nicht ganz das, was sie sich vorgestellt hatte. Aber was soll's: Das ganze Leben liegt ja noch vor ihr. „Das ganze Leben liegt vor dir“ ist zurzeit nur als DVD/Blu-ray erhältlich. Hier geht's direkt zum Film!

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Männer al dente (2010) Tommaso (Riccardo Scamarcio), der jüngste Spross der süditalienischen Familie Cantone, die seit Generationen eine Pasta-Fabrik betreibt, will partout nicht ins Familienunternehmen einsteigen. Beim Familienschmaus will er dem Vater erklären, dass er Schriftsteller werden will und – als ob das nicht genug wäre – auch noch schwul ist. Das sollte zum Rausschmiss aus dem Familienbetrieb reichen. Doch sein großer Bruder fällt ihm ins Wort und wird aufgrund seiner Enthüllungen verstoßen. Nun hängt wieder alles an Tommaso. Das Outing muss aus Rücksicht auf das schwache Herz des Papas verschoben werden.

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Venezianische Freundschaft (2011) Shun Li (Zhao Tao) schuftet in Rom, um ihren achtjährigen Sohn nach Italien holen zu können. Für ihren mafiösen Chef soll sie eine neu erworbene Osteria in Venedig betreiben. Doch die kleine Chinesin hat mit Gastronomie nicht viel am Hut, ihr Italienisch ist längst nicht perfekt und von den Stammgästen wird sie nicht sehr freundlich aufgenommen. Nur der slawisch-stämmige Fischer Bepi (Rade Serbedzija) ist ihr freundlich gesinnt. Über Shun Lis Liebe zur Poesie entwickelt sich eine Freundschaft, die jedoch der Mafia ebenso missfällt wie den übrigen Stammgästen. „Venezianische Freundschaft“ ist bei Amazon Prime Video zu sehen. Hier geht's direkt zum Film!

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Die süße Gier (2013) Rund um einen nächtlichen Unfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wird, spinnt Regisseur Paolo Virzì eine Geschichte um die Gier nach Geld und Anerkennung und die Angst diese wieder zu verlieren. Das kurzweilige Klassenkampfdrama spart nicht mit Klischees, ist aber dank der hervorragenden Besetzung sehenswert. „Die süße Gier“ ist bei Amazon Prime Video zu sehen, aber nicht im Prime-Abo enthalten. Hier geht's direkt zum Film!

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Die große Schönheit (2013) Alles ist vergänglich. Auch in der ewigen Stadt Rom. Der alternde Journalist Jep Gambardella (Toni Servillo) genießt mit seinen 65 Jahren immer noch das mondäne Leben der Stadt. Obwohl er es weit schlechter treffen hätte können, trauert er seiner Jugend nach: seiner ersten großen Liebe und seinem erfolgreichen Romandebüt, dem kein weiteres Werk folgte. Hinter der Fassade des Partylöwen verbirgt sich ein zutiefst desillusionierter Mensch. Regisseur Paolo Sorrentino inszeniert mit „La Grande Bellezza“ eine tragikomische Liebeserklärung an Rom und eine Hommage an Fellini. „Die große Schönheit“ (Originaltitel: „La Grande Bellezza“) ist bei Amazon Prime Video zu sehen, aber nicht im Prime-Abo enthalten. Hier geht's direkt zum Film!

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Ein neues Leben (2014) Im süditalienischen Salento muss die Textilfabrik schließen. Um die Schulden zu begleichen, muss auch das Anwesen der Familie verkauft werden. Adele (Celeste Casciaro) versucht die Familie auf neue Beine zu stellen. Nachdem ihr Bruder emigriert, versuchen die Frauen der Familie aus drei Generationen auf dem Land einen Neustart in der Landwirtschaft. Und tatsächlich finden die Frauen im Landleben einen neuen Rhythmus. „Ein neues Leben“ (Originaltitel: „In grazia di Dio“) ist nur als DVD erhältlich. Hier geht's direkt zur DVD!

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Der Vollposten – Avanti Beamti (2015) „Quo vado?“, so der Originaltitel, war in Italien ein Kinohit. Die Cultural-Clash-Komödie nimmt die kulturellen Eigenheiten der Italiener sowie das Beamtentum auf die Schippe. Im Mittelpunkt steht Checco (Checco Zalone), der als Beamter in der Landesverwaltung für Jadg und Fischerei ein ziemlich gemütliches Dasein fristet. Doch die Verwaltungsreform der Regierung macht seiner Lebensplanung einen Strich durch die Rechnung: Es heißt Kündigung oder Versetzung. Stur klammert er sich an die Festanstellung. Doch die eiskalte Beamtin Sironi will Checco loswerden und entsendet ihn an immer absurdere Orte, weit über die Grenzen Italiens hinaus. „Der Vollposten“ ist bei Amazon Prime Video zu sehen, aber nicht im Prime-Abo enthalten. Hier geht's direkt zum Film!

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Der Stoff der Träume (2016) Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg kentert ein Schiff vor einer kleinen Insel bei Sardinien. Auf dem Schiff befinden sich Häftlinge, die in das Gefängnis auf der Insel gebracht werden sollen. Doch nach dem Schiffbruch mischen sich die Häftlinge unter die Mitglieder einer Theatergruppe, die ebenfalls an Bord war. Ein Dilemma für den Gefängnisdirektor. Wie soll er nun die Guten von den Bösen unterscheiden? Doch der Mann ist erfinderisch: Er lässt die Schiffbrüchigen gemeinsam das Shakespeare-Stück „Der Sturm“ auf der Bühne des Gefängnishofes aufführen. So will er die echten von den falschen Schauspielern unterscheiden. „Der Stoff der Träume“ (Originaltitel: „La stoffa dei sogni“) ist online nicht verfügbar und selbst als DVD/ Blu-ray nur schwer erhältlich.

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Ab heute sind wir ehrlich (2017) In dieser schwarzen Komödie gewinnt der integre Lehrer Pierpaolo Natoli (Vincenzo Amato) unerwartet die Bürgermeisterwahl gegen den langjährigen, korrupten Amtsinhaber der sizilianischen Kleinstadt Pietrammare. Der unerfahrene Politikneuling geht sofort daran, seine Wahlversprechen in die Tat umzusetzen. Kompromisslos regiert er die Stadt nach den Prinzipien von Ehrlichkeit und Gesetzestreue. Doch schon bald ebbt die Begeisterung der Wähler und Wählerinnen ab. Das alte, korrupte System scheint für die Bürger letztendlich doch das bequemere zu sein. „Ab heute sind wir ehrlich“ (Originaltitel: „L'ora legale“) ist online nicht verfügbar und auch als DVD/ Blu-ray nur schwer erhältlich.

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Zu Hause ist es am schönsten (2018) Ein Sturm zwingt die Mitglieder einer italienischen Familie zwei Tage lang gemeinsam auf einer kleinen Insel zu verbringen. Die Großeltern Alba und Pietro haben zur Goldenen Hochzeitsfeier die komplette Familie eingeladen. Aber ganz offensichtlich haben sie das Temperament und die alten Geschichten in der Familie unterschätzt. Längst überwunden geglaubte Gräben und Konflikte brechen wieder auf und verwandeln die paradiesische Insel in ein Schlachtfeld der Emotionen. „Zu Hause ist es am schönsten“ ist zurzeit bei Amazon Prime Video zu sehen. Hier geht's direkt zum Film!

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Die geheimen Farben der Liebe (2018) Wieder einmal versteht es Soldini die magischen Momente einer Liebe einzufangen. Teo (Adriano Giannini) ist ein egozentrischer Kreativer in einer Werbeagentur, der gerne im Mittelpunkt steht. Das gelingt ihm auch ganz gut. Doch als er eines Tages der selbstbewussten und blinden Emma (Valeria Golino) begegnet, kommt seine Wahrnehmung der Welt ebenso ins Wanken wie seine fragwürdigen Prioritäten. „Die geheimen Farben der Liebe“ (Originaltitel: „Il colore nascosto delle cose“) ist nur als DVD erhältlich. Hier geht's direkt zur DVD!

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