Als "Harry Potter und der Stein der Weisen" am 16. November 2001 seine Premiere feierte, öffnete er den Kinobesuchern ein Tor zur Welt der Zauberer und brach die Kassenrekorde, indem er zum umsatzstärksten Film des Jahres wurde. Dieser eine Zauberspruch löste ein Phänomen mit acht Filmen aus, die weltweit mehr als 7,7 Milliarden Dollar einspielten und Harry Potter zu einer der beliebtesten Unterhaltungsserien aller Zeiten machten.

25 Jahre später ist der Zauber stärker denn je - Harry Potter bleibt eine der beständigsten Ikonen der Popkultur. Warner Bros. Discovery lädt daher Fans aus aller Welt dazu ein, das bleibende Erbe der Zaubererwelt gemeinsam zu feiern. Was ist alles zum Jubiläum geplant?