25 Jahre "Harry Potter"-Filme: Was ist zum Jubiläum geplant?
"Harry Potter und der Stein der Weisen" kam 2001 ins Kino. Nun herrscht weltweite Feierstimmung.
Als "Harry Potter und der Stein der Weisen" am 16. November 2001 seine Premiere feierte, öffnete er den Kinobesuchern ein Tor zur Welt der Zauberer und brach die Kassenrekorde, indem er zum umsatzstärksten Film des Jahres wurde. Dieser eine Zauberspruch löste ein Phänomen mit acht Filmen aus, die weltweit mehr als 7,7 Milliarden Dollar einspielten und Harry Potter zu einer der beliebtesten Unterhaltungsserien aller Zeiten machten.
25 Jahre später ist der Zauber stärker denn je - Harry Potter bleibt eine der beständigsten Ikonen der Popkultur. Warner Bros. Discovery lädt daher Fans aus aller Welt dazu ein, das bleibende Erbe der Zaubererwelt gemeinsam zu feiern. Was ist alles zum Jubiläum geplant?
Magische Fan-Erlebnisse
- Butterbier-Saison (März-Mai 2026): Tourende Butterbeer-Trucks werden in Städte auf der ganzen Welt rollen und Getränke in limitierter Auflage und exklusive Merchandise-Artikel ausschenken, unterstützt durch digitale Inhalte und soziale Aktivitäten.
- Der Geburtstag von Harry Potter (31. Juli 2026): Spezielle themenbezogene Produkte, Veranstaltungen und Aktivitäten an offiziellen Harry-Potter-Standorten weltweit und im Einzelhandel werden den Sommerzauber für Familien und jüngere Fans bringen.
- Zurück nach Hogwarts (August-September 2026): Das bei den Fans beliebte globale Fest kehrt zurück und verspricht, größer und besser als je zuvor zu werden und die Harry-Potter-Gemeinschaft auf der ganzen Welt zu vereinen.
Besondere Vorführungen
- Wiederveröffentlichung des Kinos: "Harry Potter und der Stein der Weisen" kehrt auf die Leinwand zurück, mit einem besonderen Leckerbissen für die Fans - 10 Minuten mit Inhalten hinter den Kulissen, die noch nie zuvor in den Kinos zu sehen waren.
- Der Film wird in Nordamerika, EMEA, LATAM und APAC zwischen dem 27. August und dem 3. September 2026 auf den Bildschirmen zu sehen sein (die Zeiten variieren je nach Standort).
- Während dieses Zeitfensters haben die Fans auch die Möglichkeit, magische Erlebnisse zu genießen, die die Magie zum Leben erwecken, und alle acht Filme der Reihe Harry Potter in den Kinos zu sehen (für Details bitte die örtlichen Kinoprogramme überprüfen).
- Shared Reality Experience: In diesem Frühjahr können Harry-Potter-Fans die Magie von Harry Potter und der Stein der Weisen in Shared Reality auf Cosm erleben.
- Cosm Locations sind derzeit in Los Angeles und Dallas eröffnet, weitere Standorte in Atlanta und Detroit sollen noch in diesem Jahr eröffnet werden.
- Tickets für "Harry Potter" in Shared Reality in Cosm gehen am 4. März 2026 in den Verkauf. Hier gibt es weitere Infos dazu.
Globale Erlebnisse
Harry-Potter-Reiseziele auf der ganzen Welt werden den Fans das ganze Jahr über Überraschungen und schöne Momente bieten:
- Warner Bros. Studio Tour London - the Making of Harry Potter wird ihr neues Sommerfeature enthüllen - Harry Potter und der Stein der Weisen!Vom 7. Mai - 7. September 2026 können die Fans die Zaubererartefakte entdecken, die sie im ersten Film kennengelernt haben, vom geheimnisvollen Stein der Weisen bis zum legendären Goldenen Schnatz. In dieser Sondersendung wird gezeigt, wie jedes einzelne magische Requisit für die Dreharbeiten sorgfältig hergestellt wurde. Außerdem werden die sofort erkennbaren Kulissen gezeigt, Fakten hinter den Kulissen und clevere Geheimnisse enthüllt, die den Film so kultig gemacht haben.
- 2026 wird Warner Bros Studio Tour Tokyo - the Making of Harry Potter den Fans auch die Möglichkeit geben, an den Ort zurückzukehren, an dem alles begann... Weitere Informationen darüber, worauf sich die Fans freuen können, werden bald bekannt gegeben.
- Universal Destinations & Experiences feiert Harry Potter mit speziellen, zeitlich begrenzten Angeboten in The Wizarding World of Harry Potter in den Universal-Themenparks in Orlando, Hollywood, Osaka und Peking während des ganzen Jahres - einschließlich Butterbeer Season und Back to Hogwarts, sowie in Warner Bros. Discovery Global Touring Experiences einschließlich The Harry Potter Film Concert Series, Harry Potter: Die Ausstellung, Harry Potter: Visionen der Magie und Harry Potter: Ein Erlebnis im Verbotenen Wald.
Internationale Feierlichkeiten
- Eine Vielzahl von realen und digitalen Fan-Aktivitäten wird stattfinden - von ikonischen Filmmomenten, die in Wanderinstallationen in China zum Leben erweckt werden, die Ende dieses Monats beginnen, bis hin zu einer speziellen Harry Potter 25 Jubiläumsübernahme in Chadstone, dem größten Einzelhandels- und Lifestyle-Zentrum der südlichen Hemisphäre in Melbourne, die im April beginnen wird.
- Weitere Informationen über alles, was den Fans zu Ehren dieses besonderen Jahrestages bevorsteht, werden bald bekannt gegeben. Gryffindors, Slytherins, Ravenclaws und Hufflepuffs werden ermutigt, @HarryPotter auf den sozialen Netzwerken zu folgen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein
- Um sich auf die Feierlichkeiten vorzubereiten, können die Fans https://www.harrypotter.com/news/celebrate-25-years-of-harry-potter-and-the-philosophers-stone-film-magic besuchen, wo sie sich den speziellen 25-Jahres-Markenspot ansehen, sich in ihr Hogwarts-Haus einsortieren lassen und dem offiziellen Harry-Potter-Fanclub beitreten können.