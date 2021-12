Darum wäre Emma Watson fast aus "Harry Potter" ausgestiegen

Angst vor der Rolle

Im Zuge der aktuellen Gespräche für das HBO-Max-Special "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" hat sie die näheren Umstände dazu verraten, wie "Digital Spy" berichtet.

Sobald sich der unglaubliche Erfolg dieser Filmreihe abgezeichnete, habe es Watson mit der Angst zu tun bekommen: "Ich weiß nicht, ob ihr jemals dieses Gefühl erlebt habt, dass ihr an einen Wendepunkt gelangt seid, an dem ihr euch gesagt habt: Das geht jetzt ewig so weiter. Ich habe gefürchtet, durch diese Rolle abgestempelt zu sein."