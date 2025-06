Pünktlich zum Kinostart von "28 Years Later" , dem neuesten Teil der Endzeit-Horror-Saga von Danny Boyle und Autor Alex Garland, können Zuschauerinnen und Zuschauer auf Sky in die postapokalyptische Welt nach Ausbruch des Wutvirus eintauchen: Die Horror-Thriller "28 Days Later" und "28 Weeks Later" sind ab 19. Juni auf Abruf auf Sky verfügbar.

Darum geht es in " 28 Days Later"

Der Horror beginnt, als Tierschützer:innen eine Gruppe infizierter Schimpansen befreien - mit entsetzlichen Folgen. 28 Tage später wacht der Fahrradkurier Jim (Cillian Murphy) in einem verlassenen Londoner Krankenhaus aus dem Koma auf und findet sich komplett verwirrt in den verlassenen Straßen der Stadt wieder. Bald stellt sich heraus, dass die Schimpansen einen tödlichen Virus in sich getragen haben, der seine infizierten Opfer in eine rasende, mörderische Wut versetzt. In den Tagen nach der ersten Ansteckung wurde die gesamte Population durch den daraus resultierenden mörderischen Amoklauf fast ausgelöscht. Gibt es noch einen Hoffnungsschimmer für die Menschheit – oder hat der tödliche Wutvirus seinen Weg über die Ufer der Insel hinweg gefunden und den gesamten Planeten infiziert?