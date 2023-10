Edward Carnby ist ein Ermittler, der sich auf ungeklärte, übernatürliche Phänomene spezialisiert hat. Bei seinem neusten Fall handelt es sich um den mysteriösen Tod eines Freundes. Bei seiner Suche kommt er einer dämonischen Verschwörung auf die Spur, die die ganze Menschheit bedroht.

Wie bei Regisseur Uwe Boll üblich handelt es sich bei “Alone in the Dark” um die Kinofassung eines Videospiels. Und man weiß ja, wie so etwas meist ausgeht ...

