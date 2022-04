Ist Laura tot?

Obwohl, das stimmt nicht ganz: Denn wer die Roman-Vorlagen von Blanka Lipińska gelesen hat (seriously: why?!), der weiß natürlich: Laura wird überleben. Alles andere wäre auch nicht zu erwarten gewesen, schließlich sind sie und Massimo der pulsierende Erotik-Kern der Reihe, die Sex-Version von Disneys "Die Schöne und das Biest".

Doch gänzlich ohne Auswirkungen geht der Anschlag auf Laura nicht am Paar vorüber, ihre Leidenschaft ist von nun an von dunklen Schatten geprägt (keine Angst: Sex haben sie trotzdem weiterhin). Gänzlich überraschend muss sich Laura erneut zwischen zwei feschen und sexsüchtigen Typen entscheiden – diesmal für immer ... Ich sag's euch, "Reich & Schön" ist nix dagegen.

Und was ist mit Anna und Adriano? Sterben die beiden tatsächlich am Ende von Teil Zwei? Kurz: Yep. Adriano erliegt seinen Verletzungen (als der böse Bruder hat er schließlich nichts anderes verdient!), er ist also endgültig von der Bildfläche verschwunden. Genauso wie Anna, die – abgesehen von etwaigen Flashbacks – im finalen Film nicht mehr auftauchen wird. Sie hat ihren Zweck als rachsüchtige Ex erfüllt, sie darf abtreten. Wir dürfen uns also vollends auf das neue Sex-Love-Triangle einlassen und das Hirn ausschalten ...



