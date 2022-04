Eine plumpe und durch und durch unrealistische Story (Entführungsopfer hat 365 Tage lang Zeit, um sich in den brutalen Mafia-Boss zu verlieben), die sich von Porno-ähnlicher Sexszene zu Porno-ähnlicher Sexszene (ohne jemals "alles" zu zeigen!) hangelt. Genau diese Szenen sind aber so täuschend echt, so leidenschaftlich gefilmt und gespielt, dass man sich ihrem Bann nur schwer entziehen kann. Ständig fragt man sich, was hier echt und was gestellt ist.

Sehr problematisch ist aber, dass sexuelle Gewalt, emotionaler Missbrauch und Gewalt gegen Frauen im Allgemeinen in "365 Tage" stark romantisiert und verharmlost werden. Das muss man ausblenden können, um den Film genießen zu können.

In den 1990ern wäre der Film jedenfalls Samstagnacht auf RTL 2 gelaufen.