Pornos haben natürlich ihre Daseinsberechtigung, manchmal will man aber einfach lieber eine gute Geschichte mit Emotionen, Empathie, Verlangen und Leidenschaft sehen.

Diese erotischen Filme auf Amazon Prime Video, abseits der Klassiker wie "Fifty Shades of Grey" oder der "After"-Reihe, sind ein guter Mix aus allem, bringen garantiert in Stimmung und strotzen nur so vor Sex, Begierde und Lust.

Unsere Filmtipps sind somit perfekt für heiße Dates oder einen Filmabend mit den FreundInnen, und dienen vielleicht auch als die eine oder andere Inspiration für künftige heiße Nächte.

Die 6 besten erotischen Filme auf Amazon Prime Video: