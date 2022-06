Das Konzept der Reality-Serie: Echter Survival-Horror

Sieben Menschen werden für sieben Tage an sieben verschiedenen Punkten in der Wildnis ausgesetzt. Die Teilnehmenden von "7 vs. Wild" sind komplett auf sich alleine gestellt. Auch ein Kamera-Team begleitet sie nicht, dafür filmen sie alles selbst mit. Außerdem stehen ihnen nur sieben Gegenstände zur Verfügung.

Das klingt erst einmal sehr hart, jedoch stammen die Personen aus der Survival-Szene und kennen sich, in der Theorie, mit Überlebenstechniken in der Wildnis aus. Falls sie wirklich Hilfe benötigen sollten, können sie einen Notruf absetzen. Dann sind sie jedoch auch aus der Show raus.

Wer die sieben Tage in der Wildnis aushält und zusätzlich noch Punkte bei Challenges sammelt, hat Chancen auf den Sieg.